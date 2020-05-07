РИАМО - 7 мая. Девятого мая специальный праздничный онлайн-проект «Искусство Победы» расскажет о сопровождавших на фронте солдат артистах, покажет военные материалы журналистов газеты «Известия» и экспонаты Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В День Победы на сайте спецпроекта «Искусство Победы» расскажут о произведениях артистов, созданных в годы Великой Отечественной войны, о подготовке к выступлениям на боевых фронтах, покажут театральные и музыкальные номера. Зрители познакомятся с репертуаром и событиями на военном пути, с которыми столкнулись Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко и другие знаменитости минувшего столетия.

«Одни пришли на войну знаменитостями, любимцами огромной страны. <…> Другие же именно в военные годы сделали свои первые громкие шаги в искусстве», - говорится в сообщении.

Проект «Искусство Победы» также представит уникальные сводки сотрудников газеты «Известия». В частности, статьи журналистов расскажут, как в годы войны жители Советского Союза отмечали праздники.

Десять экспонатов, посвященных фронтовым артистам, представят на онлайн-выставке Музея Победы. Зрители увидят фронтовую афишу Московского государственного цирка, куклу «Черчилль», музыкальные инструменты и другие уникальные предметы.