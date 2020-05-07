РИАМО - 7 мая. Во время всеобщей самоизоляции вакцинация домашних животных в Москве осуществляется в стационарных подразделениях ветслужбы по предварительной записи, также ветеринар может приехать к владельцу питомца на дом, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета ветеринарии города Москвы.

«Бесплатно вакцинировать питомца можно в стационарных подразделениях Государственной ветеринарной службы. Они расположены во всех административных округах города и работают в режиме предварительной записи», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для вакцинации питомца можно вызвать ветеринарного врача на дом. Заявки принимаются в круглосуточном режиме по телефону: 8 (495) 612-04-25.

Выезды на дом для профилактической вакцинации животных против бешенства специалисты столичной Госветслужбы осуществляют бесплатно.

«Владельцам следует помнить, что к прививке допускаются только клинически здоровые животные. Если питомец ослаблен, болеет вирусно-бактериальными, паразитарными заболеваниями или находится в стадии выздоровления, вакцинацию необходимо перенести. За десять дней до вакцинации животному необходимо дать противогельминтные препараты», - заключил собеседник агентства.

Из-за распространения коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности. Жители обязаны находиться дома. С 12 мая в столице возобновят работу промышленные предприятия и строительные организации, однако режим самоизоляции при этом не ослабнет.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.