РИАМО - 7 мая. Доноры плазмы для лечения коронавируса смогут бесплатно доехать до пунктов сдачи крови на такси в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва запускает акцию «Хочу помочь» в сотрудничестве с проектом «Яндекса» «Помощь рядом». Акция направлена на создание комфортных и безопасных условий для перемещения доноров плазмы к городским пунктам сдачи крови.

«Мы благодарны москвичам, которые откликаются на наш призыв сдать кровь и стать донорами плазмы для пациентов с коронавирусом. На специальную горячую линию поступило уже порядка 4 тысяч звонков, 270 человек уже стали донорами, и еще более 650 готовы ими стать после прохождения проверки», — сказала Ракова.

По ее словам, власти столицы, помимо стимулирующих выплат донорам, предоставляют им бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно.

Переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день считается одним из наиболее эффективных методов лечения Covid-19 при отсутствии вакцины.

Для того, чтобы принять участие в акции, желающие должны обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сотрудники кол-центра проверят, действительно ли пациент переболел коронавирусом. В случае подтверждения они уточнят ФИО и мобильный телефон пациента.

«Бесплатные поездки станут доступны на следующий день после обращения. Донор сможет заказать такси по телефону: +7 (495) 999 99 99 или через приложение «Яндекс.Такси», используя специально созданный метод оплаты «Хочу помочь». Там установлен лимит – 1 тысяча рублей в месяц. Этого хватит на поездку из дома в донорский центр и обратно», — пояснила Ракова.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который был заражен коронавирусной инфекцией. При этом он не должен иметь каких-либо хронических заболеваний, ВИЧ, гепатит В и С.

В соответствии с постановлением мэра столицы Сергея Собянина, доноры получат стимулирующие выплаты. За каждые 150 миллилитров плазмы — 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — 5 тысяч рублей.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.