РИАМО - 7 мая. Девять парков столицы ко Дню Победы подготовили культурную программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставки, экскурсии и литературные чтения пройдут в онлайн-формате в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

По словам заместителя мэра Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, основная часть программы будет опубликована 8 и 9 мая.

«Воронцовский парк разместит в соцсетях 8 мая в 14:00 видеоролик, в котором студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) читают фронтовые письма участников войны», - говорится в сообщении.

Подписчики аккаунтов сада имени Баумана станут зрителями литературных вечеров. Видеоролики с выступлениями сотрудников сада, где они прочтут стихи о событиях военных лет, будут опубликованы 8 и 9 мая в 20:00 на страницах в социальных сетях.

Участникам онлайн-экскурсии по парку «Сокольники» в 14:00 8 мая расскажут, что происходило на его территории в военное время. Все желающие могут также опубликовать исторические фото парка, сделанные в годы войны, на страницах в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» с хештегом #военныесокольники. Лучшие посты появятся в ленте аккаунтов парка.

Виртуальная выставка работ фотокорреспондентов с фронта начнется в 12:00 9 мая в социальных сетях парка «Красная Пресня». Лианозовский парк покажет своим подписчикам биографический видеоролик с фотопортретами «Всегда в наших сердцах». Начало 8 мая в 11:00.

Культурную программу в формате онлайн также подготовили сотрудники парков «Ходынское поле», «Северное Тушино», сада «Эрмитаж», а также Измайловского парка.