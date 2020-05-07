РИАМО - 7 мая. В Москве и Московской области днем в четверг ожидается до 23 градусов тепла, местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — от плюс 20 до плюс 22 градусов, в Подмосковье — от плюс 18 до плюс 23 градусов», — говорится в сообщении.

Ожидается южный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха — около 50%. Временами возможны кратковременные осадки.

Для метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями такая погода не представляет опасности и редко становится причиной плохого самочувствия.

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