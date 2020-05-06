РИАМО - 6 мая. Около 4,4 тысячи нарушений режима самоизоляции и соблюдения социальной дистанции пассажирами и перевозчиками выявили с 1 по 5 мая в Подмосковье, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этот период 36 пассажиров в регионе пытались проехать без пропуска на транспорте.

«Остальные нарушения касались несоблюдения социальной дистанции в 1,5 метра в автобусе и на остановке, выход граждан без специального кода или граждан из числа группы риска», - говорится в сообщении.

Рейды проводят каждый день инспекторы Минтранса Московской области совместно с Росгвардией. В проверках действовали более 160 инспекторов. Проверки усилили на крупных пересадочных узлах, на остановках, вокзалах и железнодорожных станциях, а также в общественном транспорте.

В ходе проверок инспекторы также напоминали пассажирам о ношении масок в общественных местах - с 12 мая это станет обязательным.

За нарушение социальной дистанции, физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, юридическому лицу - от 100 до 300 тысяч рублей. За проезд в общественном транспорте без пропуска и прикрепления карты «Стрелка» или социальной карты к пропуску нарушителю выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей. С 12 мая для граждан без маски в общественном месте предусмотрен штраф в 4 тысячи рублей.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.