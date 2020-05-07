РИАМО - 7 мая. В Московской области в четверг состоится онлайн-марафон «Отметим день рождения Чайковского вместе», посвященный 180-й годовщине со дня рождения композитора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Онлайн-марафон организован правительством Московской области совместно с музеем-заповедником Чайковского в Клину.

«Принять участие может любой желающий — исполнить музыкальное или поэтическое произведение, прочитать фрагменты писем или дневников композитора, или просто написать несколько слов от себя в соцсетях с отметками @tchaikovskymuseum и @mosoblculture, хештегами #ДеньРожденияЧайковского, #Чайковский180, #TchaikovskyBirthday и #Tchaikovsky180», — говорится в сообщении.

Марафон нашел поддержку и у Большого театра России. В рамках акции также выступят одаренные дети из Подмосковья, получившие в 2019 году губернаторские гранты.