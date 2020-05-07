РИАМО - 7 мая. В четверг в Москве начинают поэтапно отключать отопление, в целом переход системы теплоснабжения на летний режим займет около пяти дней.

По закону отопительный период можно завершать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов тепла.

В Москве отключение отопления начнется с промышленных и административных объектов, затем тепло отключат в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Всего столичные коммунальщики отключат отопление более чем в 70 тысячах зданий. Если батареи останутся горячими, следует сообщить об этом в управляющую компанию или МОЭК.

Летом пройдут ремонтные работы на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, специалисты проведут диагностику сетей и перекладку трубопроводов с применением новых технологий. Управляющие организации займутся обслуживанием и ремонтом внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

К следующему отопительному сезону в городе будет подготовлено более 16 тысячи километров тепловых сетей.