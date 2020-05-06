РИАМО - 6 мая. Дистанционные сервисы по управлению жилищно-коммунальными услугами используют 108 тысяч абонентов Подмосковья в возрасте старше 65 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья пользуется едиными личными кабинетами «МосОблЕИРЦ» и «Мосэнергосбыт», 58% из них – пользователи до 45 лет, и 32% - граждане от 46 до 64 лет.

«Еженедельно мы наблюдаем рост новых зарегистрированных пользователей в Едином личном кабинете, при этом в последнее время наибольший прирост новых пользователей зафиксирован среди абонентов старше 65 лет», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, это свидетельствует об удобстве и простоте пользования электронными сервисами. Он отметил, что молодое поколению активно помогает пожилым родственникам освоить личный кабинет или добавить их лицевой счет к своей учетной записи.

В дистанционном формате можно передать показания приборов учета, без комиссии произвести оплату, отправить копии документов, подать заявления и получить жилищные документы.

На стартовой странице Единого личного кабинета можно найти подробную инструкцию, как зарегистрироваться и управлять своими счетами.

Также абоненты могут пользоваться всеми услугами ЕИРЦ с помощью компьютера или мобильного телефона, жители региона имеют возможность с одного устройства вести несколько лицевых счетов параллельно.