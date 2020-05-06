РИАМО - 6 мая. Дачные товарищества должны сознательно подходить к соблюдению требований самоизоляции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в плохую погоду 1,5 миллиона дачников, в хорошую - до 4 миллионов приезжают. Чем дальше, тем больше... Мы очень надеемся, что каждый дом, каждый участок и дачный кооператив будут соблюдать все требования», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что власти уделяют большое внимание пожарной безопасности, вывозу мусора.

«Много обращений разбираем вручную. Понимаем, что такой период. Все эти вызовы предполагают максимальную включенность всех, кто несет ответственность», - заключил Воробьев.

В Подмосковье действует режим самоизоляции, граждане не могут покидать жилище без веской причины. Для поездок на транспорте нужны цифровые пропуска.

За прошедшие сутки выявили 829 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 16509 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.