РИАМО - 6 мая. Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко, по ее словам, все хорошие спортсмены получают предложения с лучшими условиями, сообщает Газета.ru.

О том, что Трусова сменила наставника и ушла к Плющенко стало известно в среду.

«Конечно, привыкнуть к уходам атлетов невозможно. Ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьей, постоянно преодолевая возникающие препятствия на пути.

Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — решение каждого», - рассказала Тутберидзе.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фото с Трусовой, под которым написала, что ее команда отличается тем, что в ней сами воспитывают и создают этих спортсменов и специалистов.

Она подчеркнула, что они продолжат работать с другими спортсменами и никогда не будут предлагать им более заманчивые условия.