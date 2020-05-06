РИАМО - 6 мая. В первое время жителей Подмосковья не будут штрафовать за отсутствие маски, нарушителям сделают замечания, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Из-за распространения коронавируса жителям Подмосковья строго рекомендовали носить маски или респираторы, с 12 мая эта мера станет обязательной. Людей, которые находятся в общественных местах без масок, будут штрафовать на 4 тысячи рублей.
«Первое время будут делать замечания. Никто тебя не будет наказывать рублем жестко и принципиально. Очень рассчитываю, что каждый, кто находится рядом, попросит (надеть маску - ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что спрос на маски сейчас очень высокий, производство масок в Подмосковье наращивают.
«Маски должны быть в магазинах и аптеках. Для этого в Подмосковье развернуто от 20 до 30 производств, где-то монтируются станки. <...> Завтра будет большое совещание с каждым городом, чтобы убедиться, что в большей половине торговых сетей и аптеках маски есть», - заключил Воробьев.
Контролировать ношение масок и респираторов будут полицейские, сотрудники ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов.
Ранее Воробьев подчеркивал, что ношение масок — это необходимое требование для того, чтобы обезопасить самого человека, его окружающих, а также врачей, которые сейчас работают с большими нагрузками.
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Текстовая трансляция
6 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.
- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется
- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.
- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.
- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.
- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.
- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.
- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.
- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.
- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.
- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.
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