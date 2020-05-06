РИАМО - 6 мая. Более 500 жителей Подмосковья и 500 москвичей, которые вернулись из-за границы, с 30 апреля по 5 мая доставили от аэропорта Шереметьево до дома для соблюдения 14-дневного карантина, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За шесть дней, с 30 апреля по 5 мая, из аэропорта Шереметьево до дома или мест обсерваций доставлено свыше 1 659 россиян, прибывших 10 вывозными рейсами из Мале, Каира, Франкфурта-на-Майне, Дели, Пхукета, Денпасара, Бангкока, Лос-Анджелеса, Камрани, Кабула и Анталии», – говорится в сообщении.

Более 310 россиян доставили в места обсервации, пять человек – в близлежащие регионы. 178 автобусов задействовали в перевозке пассажиров.

Все транспортные средства были продезинфицированы, вернувшиеся на родину пассажиры прошли трехэтапный санитарный контроль в аэропорту.

В России выявлено 155 929 случаев заражения данной инфекцией, выздоровели 21 327 пациентов.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.