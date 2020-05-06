РИАМО - 6 мая. В заключительную апрельскую неделю персональным менеджерам Центра содействия строительства на сопровождение поступили шесть объектов крупного бизнеса и 13 – малого, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Проекты поступили из таких городских округов, как Дмитров, Жуковский, Люберцы, Коломна, Красногорск, Ленинский, Наро-Фоминск, Подольск, Одинцово, Раменский, Руза, Щелково», - говорится в сообщении.

В сегменте крупного бизнеса поступили три заявки из Люберец от компании «Айтакс» в рамках строительства офисно-складского здания на участке 5,2 гектара.

«Коломенский опытный мясокомбинат» направил объект производства, площадь участка которого составит 9,7 гектара. Из Красногорска поступил проект назначения «торгово-развлекательный центр, АЗС, автомойка» площадью участка 5,8 гектара. Также поступил проект склада площадью участка 1,6 гектара на 40 рабочих мест из Ленинского – инвестиции оценивают в 450 миллионов рублей.

Производственное здание на 500 рабочих мест площадью участка 3,5 гектара поступило из Дмитрова, а также проект сельскохозяйственного рынка на 4,8 гектара направили из Подольска.

Из проектов малого бизнеса поступили - склад из Жуковского, магазин площадью участка 0,7 гектара из Одинцова, склад из Раменского площадью участка 0,6 гектара и административное-бытовое здание производственного назначения площадью участка 0,8 гектара, офисное четырехэтажное здание из Люберец.

Кроме того, выдано два разрешения на строительство: центру исследований и разработки продуктов питания из Щелково и магазину из Можайска.

Запроектируют еще несколько проектов: склад из Ленинского округа, здание специализированного торгового центра из Наро-Фоминска, гостиницу из Химок, торгово-бытовое здание из Подольска, автосервис из Рузы на 15 рабочих мест, инвестиции в который составят 20 миллионов рублей, а также ресторан на 15 рабочих мест из Одинцова, инвестируют в этот проект 40 миллионов рублей.