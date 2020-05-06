РИАМО - 6 мая. Специалисты Минэкологии Московской области проверили ход работ по рекультивации закрытого полигона ТКО «Кулаковский» в городском округе Чехов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В осмотре объекта также приняли участие представители заказчика работ — МБУ «Экологии и природопользования городского округа Чехов», руководители компании-подрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль.

«Проверка показала, что работы идут в соответствии с графиком и с соблюдением мер карантинного режима. В настоящее время на «Кулаковском» ежедневно трудятся около 60 человек, задействовано 20 единиц строительной техники», — отмечается в материале.

Сформирована геометрия тела полигона, укладывается геосинтетический материал, обустраивается водосборный лоток, проводятся работы по отсыпке тела песком и суглинком, идет монтаж ограждения. Вместе с этим, проходит монтаж оборудования по утилизации свалочного газа, по сбору и утилизации фильтрата.

Рекультивацию планируют завершить в июне 2020 года.

Полигон площадью 18,5 гектар был закрыт в 2017 году, за время использования здесь накопилось 2,7 миллиона тонн отходов.