РИАМО - 6 мая. Инспекторы эконадзора совместно с активистами Дмитровского округа контролируют ситуацию вокруг памятника природы «Озера Нерское, Круглое, Долгое и их ближайшее окружение», они отметили, что на озеро Круглое впервые с середины прошлого века прилетела стая лебедей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Наблюдатели не стали подходить близко, чтобы не пугать птиц, но определили, что на озеро опустились лебеди-шипуны – вид, не внесенный в Красную книгу Московской области, но редкий и нуждающийся в защите (краснокнижным в Подмосковье является другой вид лебедя - кликун)», – говорится в сообщении.

По причине попыток застройки в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минэкологии пришлось изменить статус ООПТ «Озера Нерское, Круглое, Долгое и их ближайшего окружения» с заказника на памятник природы, что подразумевает ужесточение режима охраны.

Летом прошлого года по настоянию Минэкологии снесли забор, который преграждал свободный доступ к озеру.

Орнитологи не исключают, что прилет лебедей на озеро Круглое связан в числе прочего и с ограничениями в условиях распространения коронавируса: на озере стало меньше туристов и отдыхающих, которые являются раздражителями для редких птиц.

Из-за необычно теплой погоды перелетные птицы вернулись в Московскую область на несколько недель раньше обычного срока. Несколько пар лебедей видели в Дединовской пойме городского округа Луховицы.