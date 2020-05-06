РИАМО - 6 мая. Завершен монтаж металлических конструкций навеса на обе платформы на станции МЦД-1 Славянский бульвар, расположенной в Западном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Высота навеса составляет 12 метров, ширина – 40 метров, а длина – 300 метров. Такой массивной конструкции нет ни на одной станции Московских центральных диаметров.

«Для установки металлоконструкций навеса на опоры была привлечена мощная строительная техника – два крана, грузоподъемностью 500 и 600 тонн. Комбинированное покрытие навеса позволит обеспечить естественное освещение станции в светлое время суток, а также защитить пассажиров от осадков», - рассказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Сейчас строительство этой станции проходит завершающий этап. С прошлого года успели провести путевое развитие, построить две островные платформы, навес, а также новый тоннель-вестибюль, интегрированный со станцией метро «Славянский бульвар».

Завершить строительство остановочного пункта планируется во втором квартале 2020 года.

После открытия Славянского Бульвара у пассажиров появится еще один остановочный пункт МЦД-1, интегрированный с метрополитеном, что позволит сократить поездку и строить новые маршруты, минуя центр города.

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