РИАМО - 6 мая. В Подмосковье в приоритете будут открывать промышленные и строительные предприятия, которые выполнят все требования областного Роспотребнадзора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье разработали новый стандарт. Согласно нему, на предприятиях будет специальный человек — контролер, стюард, который заботится о тех, кто пришел на работу, контролирует ношение масок, респираторов, соблюдение требований, которые предъявлены главным санитарным врачом региона, уточнил Воробьев.

«Все предприятия — строительные и промышленные — должны соблюдать новые стандарты. С таким условием мы должны быть готовы к дополнительному расширению перечня мероприятий 12 мая. Но говорить о том, что мы 12-го откроемся нельзя», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в первую очередь возобновят строительство школ, детских садов, инфраструктурных объектов, объектов долевого участия.

«Те предприятия, которые соответствуют стандартам, и мы видим, что они подготовились к новой жизни, мы будем открывать. Но сфера услуг по-прежнему будет закрыта», - заключил Воробьев.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 829 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 16509 случаев инфицирования. В регионе действует режим повышенной готовности. Жители также остаются на самоизоляции.

Также в регионе вводится «масочный» режим. Гражданам настоятельно рекомендуется носить маски в общественных местах, магазинах, аптеках и так далее. С 12 мая ношение масок будет обязательным.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.