РИАМО - 6 мая. Специалисты провели инспектирование работающих предприятий в Московской области на соблюдение санитарных требований при организации работы, уже проверено 260 предприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Очередное инспектирование провели в Волоколамском городском округе. Обеспечение безопасных условий для работы сотрудников проверили на заводах 3М Russia и «КэнПак Завод Упаковки». Нарушений санитарных требований не нашли.

«Если на предприятии, где вы работаете, нарушают санитарные нормы или не обеспечивают сотрудников средствами индивидуальной защиты, можно обратиться на нашу горячую линию 0150 или написать в социальные сети министерства инвестиций, промышленности и науки. Будет организована проверка», — напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В ходе проведенных проверок серьезных нарушений не выявлено. Но оказалось, что не все руководители предприятий разместили декларации о соответствии условий работы санитарно-эпидемиологическим нормам. Также на портале «Госуслуги Московской области» необходимо разместить информацию о количестве работающих сотрудников. За невыполнение данной процедуры предпринимали получили устные замечания.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.