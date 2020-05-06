РИАМО - 6 мая. Министерство обороны России на официальном сайте запустило интерактивный раздел о пролетах военной авиации в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специальный раздел расскажет россиянам о количестве авиационной техники и порядке пролета над Красной площадью в столице. На сайте также будет размещена информация об участниках авиапарадов в регионах.

«Воздушные показы 9 мая состоятся более чем в 50 городах России. Воздушные показы пройдут не только в России, но и в столице Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии и в Таджикистане», – отмечается в материале.

В России 9 мая пройдет авиапарад, остальные мероприятия в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне планируют провести после окончания пандемии коронавируса. 4 мая в Москве состоялась репетиция авиационного парада.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>