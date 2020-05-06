РИАМО - 6 мая. В столичном метро в вагоне поезда, который следовал от станции «Войковская» до станции «Ховрино» Замоскворецкой линии, неизвестный нанес 58-летней женщине несколько ударов в область лица, пострадавшую нарядом скорой помощи отправили в одну из городских больниц, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Прибывший на место происшествия полицейский УВД на Московском метрополитене, осуществлявший службу на станции, задержал подозреваемого. В настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Задержанный по подозрению в нанесении побоев оказался 44-летним местным жителем.

По признакам преступления было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.