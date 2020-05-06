РИАМО - 6 мая. «Московские сезоны» подготовили подборку военных фильмов и сериалов, посмотреть которые можно бесплатно, а также можно будет поучаствовать в викторине, посвященной Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«Все мы знаем историю Второй мировой войны еще со школы. Но помните ли вы, кто такие ночные ведьмы, и как замаскировали от врага Кремль? «Московские сезоны» и телеканал «ЧЕ» предлагают попробовать свои силы в викторине ко Дню Победы и вспомнить множество интересных фактов», - говорится в сообщении.

Также для зрителей были отобраны два фильма и три сериала про жизнь и любовь в годы Великой Отечественной.

Список рекомендованных фильмов возглавляет картина «Битва за Севастополь» (2015) Сергея Мокрицкого. Это реальная история женщины–снайпера Людмилы Павличенко. Она пошла на фронт добровольцем, стала настоящей легендой и нашла свою любовь – которую, правда, может отобрать у нее война.

Второй в списке сериал «Свидание с войной» (2016). Он продолжает тему женщин на войне и тоже основан на реальных событиях. Он рассказывает о медсестрах, партизанах и снайперах: тогда многие женщины посвятили себя служению родине и защищали ее наравне с мужчинами.

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