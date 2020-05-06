РИАМО - 6 мая. Торги по реализации имущества в электронной форме проходят в Московской области в обычном режиме, несмотря на пандемию, в целом количество участников на торгах значительно выросло с 2015 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по конкурентной политике.

Даже сейчас у местных бизнесменов есть возможность получить помещения для своей деятельности.

«Цифровизация земельно-имущественных торгов показывает свою эффективность и обеспечивает открытость и доступность для потенциальных участников, а также решает значимые социально-экономические задачи», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

За время пандемии успели провести электронные торги по аренде четырех помещений коммерческого назначения, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов в Долгопрудном.

На получение права аренды для бизнеса в этом городе подано 14 заявок от предпринимателей Московского региона.

В конкурентной борьбе итоговая сумма аренды значительно превысила стартовую цену. А арендаторами помещений стали представители малого и среднего бизнеса из Долгопрудного и Москвы.