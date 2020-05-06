РИАМО - 6 мая. Возведение школы на 1 100 учащихся на территории возводимого жилого комплекса в поселении Сосенское новой Москвы закончат к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Новое образовательное учреждение оснастят современным медиа-центром с возможностями интерактивного обучения, пространством для интеллектуальных игр и развития творческих способностей, спортивными и физкультурно-оздоровительными залами.

«Инновационная школа объединит все новейшие разработки, существующие на сегодняшний день в области образования. Школа будет включать блоки младшей, средней и старшей школы, комфортные пространства для творческих кружков и спортивное ядро», - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, в школе оборудуют зрительный зал со сценой, рассчитанный на 675 посадочных мест, а также студии живописи, хореографии и многое другое. Появится в школе и медицинский блок с центром психологической помощи.

В перспективе рядом со школой, которую строят за счет средств инвестора, расположатся два детских сада, каждый на 220 мест, что создаст настоящий образовательный кластер в жилом комплексе.