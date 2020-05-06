РИАМО - 6 мая. В районе Печатники столицы злоумышленник напал на мужчину, нанес ему удары ножом в грудь и бедро, а также украл деньги и телефон, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 34-летнего пострадавшего, который заявил, что нападение произошло 4 мая в 23:00 на улице Шоссейная.

«Неизвестный ножом нанес мужчине несколько ударов в область груди и бедра, открыто похитил телефон сотовой связи и деньги в сумме 6,5 тысячи рублей и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 13,5 тысячи рублей.

Правоохранители задержали злоумышленника, который был изобличен в совершении этого преступления.

Потерпевшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.