РИАМО - 6 мая. Общее число пассажиров в подмосковных автобусах снизилось в первые майские праздники с 1 по 5 мая на 79% по сравнению с прошлым годом, при этом за 2 мая число пассажиров сократилось на 77%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Снижение пассажиров зафиксировано 1 и 3 мая — пассажиропоток сократился на 80% и 81% соответственно. За 2 мая число пассажиров сократилось на 77%, за 4 мая сокращение на 79% и 5 мая — на 78%», – говорится в сообщении.

Количество пассажиров на маршрутах «Мострансавто» сократилось практически на 79% относительно аналогичного периода прошлого года. Автобусы предприятия в период с 1 по 5 мая перевезли около 912 тысяч человек. Самой высокой загрузка маршрутов было 5 мая, когда услугами предприятия воспользовались примерно 200 тысяч пассажиров.

Наибольшее снижение пассажиропотока было зарегистрировано 1 и 3 мая – тогда число пассажиров сократилось на 80% и 81% соответственно, 2 мая наблюдалось сокращение потока на 77%, 4 мая было снижение на 79%, 5 мая – на 78%.

Для передвижения на общественном транспорте все жители Подмосковья обязаны получить цифровой пропуск. Для поездок на общественном транспорте социальные карты, карты «Тройка» и «Стрелка» необходимо внести в цифровой пропуск. Оплата банковскими картами в транспорте Москвы и Подмосковья временно приостановлена.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.

- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется



В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.