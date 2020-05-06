РИАМО - 6 мая. Агропромышленный комплекс «Родина» в Воскресенске планирует в этом сезоне засеять овес, кукурузу, ячмень и однолетние травы на территории более 2,5 тысячи гектаров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Руководит комплексом заслуженный работник сельского хозяйства РФ Михаил Баранов.

«Сейчас работы ведутся на полях у села Косяково и деревни Степанщино: здесь идет подготовка почвы под посев кукурузы. На полях у села Сабурово начался посев овса. Завершить посевную этого сезона в хозяйстве планируется в течение двух недель», — отмечается в материале

За время работ планируется засеять ячменем около 1,2 тысячи гектаров, а кукурузой — 760 гектаров, овсом — около 400 гектаров, однолетними травами — 120 гектаров.

Работники на полях соблюдают все установленные санитарно-эпидемические нормы, каждое утро проходят утренний контроль здоровья. Руководство предприятия обеспечивает сотрудников средствами индивидуальной защиты и питанием.

В этом году посевная кампания в Подмосковье началась на две недели раньше, но ООО «Родина» была готова к капризам природы, на предприятии был проведен полный ремонт сельскохозяйственной техники, закуплены удобрения и семена.