РИАМО - 6 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья принимают участие в совместных рейдах с МЧС по выявлению и пресечению нарушений в противопожарный период, в ходе рейдов были проверены более 2,79 тысячи территорий и объектов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В ходе противопожарных рейдов на территории Подмосковья проверено более 2,79 тысячи территорий и объектов. В ходе рейдов выявлено 183 нарушения. Предотвращены случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Олег Баженов.

Сотрудники надзорных органов проводят разъяснительную работу среди населения, распространяют агитационные материалы.

За первые майские праздники на территории Московской области было ликвидировано 22 пожара.