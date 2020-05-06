РИАМО - 6 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья принимают участие в совместных рейдах с МЧС по выявлению и пресечению нарушений в противопожарный период, в ходе рейдов были проверены более 2,79 тысячи территорий и объектов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
«В ходе противопожарных рейдов на территории Подмосковья проверено более 2,79 тысячи территорий и объектов. В ходе рейдов выявлено 183 нарушения. Предотвращены случаи разведения открытого огня и сжигания порубочных и растительных остатков, палы сухостоя, сухой травы», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Олег Баженов.
Сотрудники надзорных органов проводят разъяснительную работу среди населения, распространяют агитационные материалы.
За первые майские праздники на территории Московской области было ликвидировано 22 пожара.
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