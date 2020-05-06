РИАМО - 6 мая. Работники Госжилинспекции Подмосковья тщательно следят за соблюдением управляющими компаниями (УК) норм поведения в условиях режима повышенной готовности, сотрудники ведомства составили 148 административных протоколов на руководителей УК, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На контроле Госжилинспекции находятся ежедневное измерение температуры тела работников и обязательное отстранение от работы лиц с повышенной температурой; соблюдение норм социальной дистанции, правил нанесения специальной разметки, рекомендаций о переводе граждан, обязанных соблюдать самоизоляцию, на дистанционный график работы либо предоставление им оплачиваемого отпуска на время пандемии.

Нарушения данных правил сотрудники надзорного ведомства выявили в 39 городских округах региона. Подмосковная Госжилинспекция составила 148 административных протоколов на руководителей УК. Самое большое число протоколов инспекторы составили в городских округах Подольск (18) и Домодедово (14), а также в Ленинском городском округе (17).

«Штрафы для нас – не самоцель. Это крайняя мера, необходимая для донесения <…> информации <…>, что правила поведения работодателя в условиях повышенной готовности не носят рекомендательный характер», – сказала руководитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция Московской области» в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор Ольга Федина.

По ее словам, штрафы закреплены в законодательстве, которое очень важно соблюдать всем без исключения, особенно в такой сложный период.

Как правило, нарушения в основном связаны с размещением информации, о чем свидетельствуют 113 составленных протоколов. В 25 случаях приказы не подписали либо не выпустили вовсе. Зафиксированы также 26 примеров отсутствия контроля за самочувствием сотрудников и 31 факт несоблюдения социальной дистанции.

Во исполнение постановления губернатора Московской области от 4 апреля 2020 года №174-ПГ региональная Госжилинспекция следит за соблюдением управляющими организациями норм, которые прописаны в статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

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В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар. Это говорит о некой стабилизации ситуации

- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.

- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.

- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.

- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

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