РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. В подмосковных Люберцах появится новая поликлиника в поселках Октябрьский и Островцы, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду на радио Люберецкого региона прошел прямой эфир Владимира Ружицкого. Жительница поселка Октябрьский поинтересовалась, когда появится в поселке новая поликлиника.

«Поликлиника в поселке Октябрьский перегружена, принято решение на уровне правительства Московской области построить поликлинику. Около поселка Октябрьский располагается поселок Островцы, там тоже нет поликлиники. Будет построена большая поликлиника для двух поселков», - сказал глава.