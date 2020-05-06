РИАМО – 6 мая. Глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов раскритиковал новый «дачный закон» 2019 года (217-ФЗ), который, по его мнению, ничего нового не привнес, при этом он призвал привязать садовые товарищества к населенным пунктам, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Туманова, новый закон сделали исключительно для того, чтобы поставить «галочку» в поручении президента России.

«Предлагалось разработать целую систему мер хозяйствования внутри садоводческого товарищества, привязать их к населенным пунктам — то, что в законе просто не пропишешь. Решили, что это долго, сложно, надо работать — гораздо проще бумажку написать и «галочку» поставить», - рассказал Туманов в онлайн-эфире медиагруппы «Патриот».

Он обратил внимание на то, что законотворцы «разрешили то, что было разрешено, и запретили то, что было запрещено».

При этом Туманов предложил привязать садоводческие товарищества к населенным пунктам, чтобы местные власти чувствовали ответственность за дачников и обязанности перед ними, а не только занимались сбором налогов.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу «дачный закон», призванный расширить полномочия садоводов и огородников.