РИАМО - 6 мая. Государственная Дума и Росреестр проработают механизм признания садоводств населенными пунктами для упрощения прописки в капитальных частных домах, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что речь идет не о том, чтобы садовые товарищества вдруг стали населенными пунктами.

«Это не нужно, и такой потребности, в принципе, нет. Но на сегодняшний день мы приняли решение: несмотря на то, что есть формальный механизм перевода таких товариществ в населенные пункты, но реально людям практически невозможно этого добиться. Поэтому мы сейчас совместно с Росреестром будем разрабатывать критерии, при соблюдении которых поселку невозможно будет отказать в переводе в статус населенного пункта», — отметил Николаев.

Он предложил вернуть право оборота земельных участков на территории нацпарков и охраняемых территорий. Николаев подчеркнул, что есть случаи, когда многодетные семьи живут на территории национального парка или особо охраняемой природной территории.

«То есть там, где оборот земель запрещен, и они лишены такого права, хотя вся страна пользуется возможностями получения такой земли. Честно говоря, я считаю это нарушением прав людей. Мы подготовили соответствующий законопроект, я его внес в Государственную думу», — добавил Николаев.