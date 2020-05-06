РИАМО - 6 мая. Пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией Ксения, которая проходила лечение в Одинцовской областной больнице, поблагодарила медиков за их профессионализм и самоотверженность, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Она отдельно поблагодарила лечащего врача и медсестер, которые приходили на помощь и не оставляли пациентов в сложные моменты.
Ксения пожелала удачи медикам, чтобы они смогли справится с эпидемией.
В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 829 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 16509 случаев инфицирования.
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Ксения поступила в Одинцовскую областную больницу с коронавирусной инфекцией. Была в очень тяжелом состоянии. Спустя 3 дня она почувствовала облегчение. Сегодня девушка уже улыбается и от всей души благодарит своих спасителей - медиков. Все это благодаря их профессионализму и самоотверженному труду, считает она. #ПодмосковьеВМЕСТЕ #ВместеСправимся #НашеПодмосковье
Текстовая трансляция
6 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- В Москве не планируют ослаблять режим самоизоляции с 12 мая. Его соблюдение позволит возобновить работу большего числа предприятий в столице.
- Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется
- С 12 мая заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы. Это даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность.
- Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в российских больницах достигло 126 тысяч штук.
- Путин поручил главам регионов разработать план действий на период после 11 мая. При этом главы регионов должны опираться на рекомендации Роспотребнадзора.
- Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Она проводит рабочие совещания из дома в формате видеоконференции.
- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.
- Жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам с 15 мая, купить можно будет не более 30 штук в месяц.
- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.
- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.
- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.
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