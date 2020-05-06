РИАМО - 6 мая. Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в нападении на полицейского, а также в нанесении ножевых ранений своему знакомому, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который нарушил самоизоляцию и ударил полицейского. Другой суд отказался арестовывать обвиняемого, но следствием были установлены новые обстоятельства происшествия. В ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции на востоке Москвы выяснилось, что перед нападением на полицейского 30 апреля пьяный мужчина в ходе ссоры со знакомым нанес ему несколько ударов ножом.

Дополнительно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Поэтому следствие повторно обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.