РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Волонтеры общественной палаты Баашихи поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим 75-летием Победы и передали им 60 продовольственных наборов в рамках акции «Твори добро, Балашиха», сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Продукты для фронтовиков передали в общественную палату меценаты и городские организации в преддверии Дня Победы. Их развезли по адресам, которые предоставил совет ветеранов Балашихи», - говорится в сообщении.

Помощь жителям в Балашихе оказывается ежедневно, волонтеры продолжат свою работу и 9 мая.

«Также в планах присоединиться к онлайн-мероприятиям, которые будут проводиться в честь Дня Победы. В том числе принять участие в акции, организованной по инициативе мотоклуба «Ночные волки», и высадить 75 деревьев на территории одного из балашихинских храмов», - заключается в материале.

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