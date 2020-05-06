РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В Подольске полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже товаров из гипермаркета «Глобус», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от менеджера по безопасности. Он рассказал, что неизвестный в торговом зале гипермаркета на улице Молодежная в микрорайоне Климовск пытался похитить товар, принадлежащий организации. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.