РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске салют на 9 Мая заменит акция «Фонарик Победы», в ходе которой все желающие могут выключить свет и включить фонарик в окне, сообщается на сайте администрации округа.

«Вечером 9 мая в 22:00 приглашаем всех подольчан принять участие в акции «Фонарик Победы». Для этого в квартире нужно выключить свет и включить фонарик в знак солидарности со всеми жителями нашей страны, которые берегут память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе наших героев. Эта акция заменит праздничные салюты, которые в режиме повышенной готовности для предотвращения коронавирусной инфекции запрещены, чтобы избежать массового скопления людей», — говорится в сообщении.

В День Победы в учреждениях культуры, образования, молодежной сферы, физической культуры и спорта из открытых окон будут звучать тематические радиокомпозиции. Отдельно проведут акцию фронтовые концертные бригады. На трех автомобилях-полуторках времен Великой Отечественной войны несколько артистов будут ездить по дворам, петь военные песни и поздравлять ветеранов.

В праздничный день жители смогут присоединиться к Всероссийской акции «Окно Победы». Для этого нужно разместить на своем окне портреты родных, воевавших в годы Великой Отечественной, детские рисунки на военную тематику. А еще 9 Мая в 12:00 и в 19:00 жители смогут дружно исполнить песню «День Победы» со своих балконов или из окон.

К 9 Мая изданы книги «Подольчане в годы Великой Отечественной войны» и книга ветерана войны Георгия Баранова «Комбат».

Начиная с марта волонтеры Победы по поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова вручают участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали на дому и поздравляют их с наступающим праздником.

В ближайшие дни - 7, 8 и 9 мая состоятся церемонии возложения венков и цветов к воинским захоронениям, траурных гирлянд и корзин с цветами к памятникам на площадях. Церемонии пройдут с участием ограниченного числа людей.

Одно из важных событий в Подольске стартовало в среду. Началась установка табличек с QR-кодами на фасадах домов, расположенных на улицах, названия которых связаны с историей Великой Отечественной войны. QR-код даст возможность любому желающему узнать подробно о герое, чьим именем названа улица, почему она названа в честь этого героя.

В Подольске делают все, чтобы жители оставались дома, но ощущали праздничную атмосферу, поздравляли участников войны и радовались Великой Победе, несмотря ни на какие обстоятельства.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>