РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске салют на 9 Мая заменит акция «Фонарик Победы», в ходе которой все желающие могут выключить свет и включить фонарик в окне, сообщается на сайте администрации округа.
«Вечером 9 мая в 22:00 приглашаем всех подольчан принять участие в акции «Фонарик Победы». Для этого в квартире нужно выключить свет и включить фонарик в знак солидарности со всеми жителями нашей страны, которые берегут память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе наших героев. Эта акция заменит праздничные салюты, которые в режиме повышенной готовности для предотвращения коронавирусной инфекции запрещены, чтобы избежать массового скопления людей», — говорится в сообщении.
В День Победы в учреждениях культуры, образования, молодежной сферы, физической культуры и спорта из открытых окон будут звучать тематические радиокомпозиции. Отдельно проведут акцию фронтовые концертные бригады. На трех автомобилях-полуторках времен Великой Отечественной войны несколько артистов будут ездить по дворам, петь военные песни и поздравлять ветеранов.
В праздничный день жители смогут присоединиться к Всероссийской акции «Окно Победы». Для этого нужно разместить на своем окне портреты родных, воевавших в годы Великой Отечественной, детские рисунки на военную тематику. А еще 9 Мая в 12:00 и в 19:00 жители смогут дружно исполнить песню «День Победы» со своих балконов или из окон.
К 9 Мая изданы книги «Подольчане в годы Великой Отечественной войны» и книга ветерана войны Георгия Баранова «Комбат».
Начиная с марта волонтеры Победы по поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова вручают участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали на дому и поздравляют их с наступающим праздником.
В ближайшие дни - 7, 8 и 9 мая состоятся церемонии возложения венков и цветов к воинским захоронениям, траурных гирлянд и корзин с цветами к памятникам на площадях. Церемонии пройдут с участием ограниченного числа людей.
Одно из важных событий в Подольске стартовало в среду. Началась установка табличек с QR-кодами на фасадах домов, расположенных на улицах, названия которых связаны с историей Великой Отечественной войны. QR-код даст возможность любому желающему узнать подробно о герое, чьим именем названа улица, почему она названа в честь этого героя.
В Подольске делают все, чтобы жители оставались дома, но ощущали праздничную атмосферу, поздравляли участников войны и радовались Великой Победе, несмотря ни на какие обстоятельства.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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