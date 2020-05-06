РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Школы подмосковной Балашихи с 1 по 9 мая принимают участие во всероссийской акции «Окна Победы», сообщается на сайте Управления по образованию администрации Балашихи.
«Окна всех муниципальных образовательных организаций Балашихи украшаются георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов», - говорится в сообщении.
К акции присоединяются учащиеся школ, воспитанники и их родители, вывешивая символику Великой Победы на окнах квартир и домов.
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