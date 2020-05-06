РИАМО - 6 мая. В рамках серии памятных монет Банка России «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» представили монеты, посвященные комплексу Храма Воскресения Христова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Монеты представлены в двух вариантах. Это серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 50 рублей.

«На лицевой стороне монет изображен Государственный герб Российской Федерации, надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», дата: «2020 год», обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», - говорится в сообщении.

Диаметр серебряной монеты составляет 39 миллиметров. Масса серебра 925 пробы в чистоте — 31,1 грамма. Золотая номиналом 50 рублей изготовлена из драгоценного металла 999 пробы. Ее диаметр составляет 22,6 миллиметра, а масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 грамма.

Реверс серебряных трехрублевых монет имеет два варианта исполнения: на них запечатлен Храм Воскресения Христова и мемориал «Дорога памяти». При этом рубль из серебра изготовлен качеством «пруф», монета имеет рифленую боковую поверхность. Тираж составляет 4 тысячи штук.

На золотых монетах номиналом 50 рублей изображен Храм Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России. Она также изготовлена качеством «пруф». Тираж — 1,5 тысячи штук.

Все выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Храм Воскресения Христова построили на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории подмосковного парка «Патриот». Он является главным храмом Вооруженных сил РФ.

Галерею «Дорога памяти» создадут в храмовом комплексе. Ее длина равна числу дней Великой Отечественной войны – 1 418 шагов. Галерея будет хранить фотографии и данные более 33 миллионов участников ВОВ.