РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске в День Победы пройдет ряд акций в онлайн-формате, в том числе праздничные концертные онлайн-программы, сообщается на сайте администрации округа.

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции скорректировал планы по проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тем не менее, подготовка к этой главной дате в календаре России продолжалась несколько месяцев, в том числе и в Подольске.

«Ко Дню Победы комитет по культуре и туризму, комитет по делам молодежи, комитет по образованию, комитет по физической культуре и спорту подготовили мероприятия в режиме онлайн. С 6 мая они будут размещаться на сайтах подразделений администрации, подведомственных учреждений, в социальных сетях. В том числе праздничные концертные онлайн-программы, объединенные одним названием «Салют, Победа!». Также онлайн-выставка детского творчества «Юные таланты – правнуки Победы». К празднику подготовили уличную фотовыставку «Подольчане в годы Великой Отечественной войны», но во время режима повышенной готовности она будет транслироваться также в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Подготовлена онлайн-трансляция областной акции «Про Героя», которая проходила с января в 16 библиотеках Подольска, где все желающие могли записать видеовоспоминание о воевавшем в годы войны родственнике. Теперь отдельные сюжеты собрали в программу, которую выложат в сети Интернет.

В режиме онлайн также проходит выставка фотографа, фоторепортера Кирилла Шутилина «Ваша Победа — в наших сердцах». В ходе акции юнармейцев «Мы помним и гордимся» юные жители округа поздравят ветеранов. Во время акции «Звонок ветерану» каждому участнику Великой Отечественной войны позвонят волонтеры Победы и поздравят с праздником. Пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк онлайн».

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>