Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции скорректировал планы по проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Тем не менее, подготовка к этой главной дате в календаре России продолжалась несколько месяцев, в том числе и в Подольске.
«Ко Дню Победы комитет по культуре и туризму, комитет по делам молодежи, комитет по образованию, комитет по физической культуре и спорту подготовили мероприятия в режиме онлайн. С 6 мая они будут размещаться на сайтах подразделений администрации, подведомственных учреждений, в социальных сетях. В том числе праздничные концертные онлайн-программы, объединенные одним названием «Салют, Победа!». Также онлайн-выставка детского творчества «Юные таланты – правнуки Победы». К празднику подготовили уличную фотовыставку «Подольчане в годы Великой Отечественной войны», но во время режима повышенной готовности она будет транслироваться также в режиме онлайн», - говорится в сообщении.
Подготовлена онлайн-трансляция областной акции «Про Героя», которая проходила с января в 16 библиотеках Подольска, где все желающие могли записать видеовоспоминание о воевавшем в годы войны родственнике. Теперь отдельные сюжеты собрали в программу, которую выложат в сети Интернет.
В режиме онлайн также проходит выставка фотографа, фоторепортера Кирилла Шутилина «Ваша Победа — в наших сердцах». В ходе акции юнармейцев «Мы помним и гордимся» юные жители округа поздравят ветеранов. Во время акции «Звонок ветерану» каждому участнику Великой Отечественной войны позвонят волонтеры Победы и поздравят с праздником. Пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк онлайн».
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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