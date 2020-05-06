РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Жительница поселка Октябрьский Люберец пожаловалась главе городского округа Владимиру Ружицкому на некачественную воду в населенном пункте, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду прошел прямой эфир с Ружицким на радио Люберецкого региона, у жителей была возможность задать вопрос в прямом эфире. Жительница поселка Октябрьский пожаловалась на некачественную воду.

«Мы поставили задачу довести до поселка Октябрьского московскую воду, понятно, что это не решится за один день. Надеюсь, что в 2021 году в поселке будет хорошая вода», - сказал Ружицкий.