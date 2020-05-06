РИАМО - 6 мая. В рамках программы реновации жилфонда в Даниловском районе Москвы построят еще один дом площадью 17 тысяч квадратных метров, жилой комплекс возводят по индивидуальному проекту, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Согласован проект стартового дома по программе реновации в Даниловском районе. Этажность здания варьируется от 11 до 12 этажей, во второй секции будут располагаться квартиры, специально приспособленные для маломобильных граждан», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что все жилые помещения в соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина будут предоставлены с качественной отделкой.

АО «Моспроект-3» выполнило объемно-планировочные решения в монолите, а фасады в классических холодных оттенках стали результатом работы архитектурного бюро Андрея Асадова. Общая площадь ЖК составит 17 тысяч квадратных метров, включая подземную парковку на 38 машино-мест.

Дом расположится по адресу: Москва, Пересветов переулок, владение 5. По словам Кузнецова, в качестве облицовки решено использовать бетонные плиты. Также предусмотрены корзины для кондиционеров, что позволит избежать деформации первоначального архитектурного облика здания.

В январе текущего года в Даниловском районе уже начали строительство многоквартирных домов по программе реновации по адресам: 5-й Рощинский проезд, земельный участок 1; улица Ленинская Слобода, владение 3.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошли 5173 дома во всех округах столицы. Для реализации программы уже подобрали 431 стартовую площадку.