РИАМО - 6 мая. Благоустройство центральной площади началось в начале апреля в городе Верея Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Проект благоустройства стал одним из пяти победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

«Мы возвращаем центральной площади исторический облик, который она имела несколько веков назад. Передвигаться по ней не очень удобно, поэтому для удобства передвижения инвалидов и мам с колясками вокруг площади мы сделаем современные тротуары», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Основная идея проекта – восстановление общественной функции пространства в центральной части города. Реновация старинных покрытий, воссоздание тротуаров, озеленения, элементов благоустройства сделает территорию удобнее для использования жителями.

После работ по благоустройству, центральная площадь города обретет первозданный вид из природного камня – того, который изначально присутствовал здесь несколько веков назад.

Верея - самый маленький и одновременно один из самых древних городов региона. В центре города наслоились и памятники героям двух войн, и торговые зоны, и административные здания, и детские игровые площадки, почти каждое здание - памятник истории. Такая концентрация истории и функции в границах одной территории предопределяет соответствующие методы работы - сохранение истории и обеспечение удобства в использовании исторического места как части современного города.