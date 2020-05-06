РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Регоператор «МСК-НТ» решил проблему вывоза отходов из общежития, находящегося на карантине по коронавирусу в микрорайоне Львовский Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы предприятия.

В общежитии на улице Красная, 18 в микрорайоне Львовский сначала коронавирус подтвердился у семейной пары. Более 150 проживающим вручили постановления о необходимости пребывания 14 дней на карантине с последующим забором лабораторных исследований. После выявления новых случаев заболевания карантин продлили еще на две недели до 14 мая. У проживающих появилась проблема с выносом мусора, так как раньше они сами относили мусор к контейнеру, а после введения карантина этого делать стало нельзя.

«В связи с введением карантина по коронавирусу для жителей общежития в микрорайоне Львовский на улице Красная, 18 компания ООО «МСК-НТ» установила отдельный контейнер для сбора смешанных отходов специально для проживающих в общежитии. Контейнер объемом 0,8 кубометров выставлен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора для снижения рисков заражения жителей микрорайона и обеспечения санитарно-гигиенических требований изолированных», - сказала сотрудница.

По ее словам, объем установленной емкости соответствует нормативам накопления отходов здания общежития. Смешанные отходы выводятся ежедневно.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

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- Ученые пересмотрели сроки окончания пандемии в России. По прогнозам исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия в России закончится 24 августа.

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