РИАМО - 6 мая. Инспекторы экологического надзора вместе с сотрудниками ОМВД по Рузскому городскому округу пресекли сброс сточных вод с примесью химикатов в поселке Тучково Рузского округа, сумму ущерба нарушителям предъявят к возмещению, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе рейда был задержан илососный автомобиль, с которого сбрасывалась неустановленная жидкость в ливневую канализацию и затем растекалась по почве.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе расследования специалисты Минэкологии рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде; сумму ущерба предъявят нарушителям к возмещению», – говорится в сообщении.

Ранее за аналогичные нарушения были крупно оштрафованы АО «Жилсервис» и ООО «ДорЗапад». Работники первого общества допустили сброс плохо очищенных сточных вод в обводненный карьер, а сотрудники второго общества загрязняли почву нефтепродуктами.

Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями карантинного режима. Плановые проверки не проводятся в связи с мораторием.