РИАМО - 6 мая. Инспекторы эконадзора остановили незаконную деятельность в Талдоме и Волоколамске, возбуждены дела, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Так, в Талдоме пресечена незаконная добыча песка вблизи деревни Сотское местным индивидуальным предпринимателем. Работы прекращены, техника выведена с земельного участка, на котором осуществлялась нелегальная добыча.

«В Волоколамском городском округе сотрудники минэкологии пресекли незаконное размещение и сжигание отходов. Вблизи Волоколамска было снесено капитальное строение, и строительный мусор нарушители пытались разместить неподалеку, на открытом грунте, а горючие отходы сжигались», - говорится в сообщении.

В этом случае также установлены виновники нарушения и изъята строительная техника.

По обоим фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, которые будут рассмотрены после снятия карантина.