РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска планирует наполнить рынок спортивным оружием и патронами к нему после включения в образовательные программы занятий по изучению стрелкового оружия и популяризации стрелковых видов спорта, сообщается на сайте предприятия.

Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию Ростех), ветераны Вооруженных сил РФ, главы спортивных стрелковых федераций, представители судейского корпуса, производители гражданского оружия, суворовских и кадетских объединений приняли участие в круглом столе «Армейская тактическая стрельба и ее отличия от других стрелковых видов спорта», который прошел в онлайн-формате.

«Уверена, что российские предприятия патронно-стрелковой отрасли, к которым относится и ЦНИИТОЧМАШ, откликнутся на потребность в спортивном оружии и патронах малых калибров, в частности, 22lr (5,6 миллиметра)», - сказала советник генерального директора АО «ЦНИИТОЧМАШ», мастер спорта и трехкратная чемпионка России по практической стрельбе Анастасия Черненко.

По ее словам, опыт советского времени показывает, что дети отлично справляются с малокалиберным оружием, в том числе спортивным. АО «ЦНИИТОЧМАШ» в рамках разработки стратегии развития стрелковой отрасли обсудил с заинтересованными ведомствами и общественными объединениями вопрос включения в образовательные программы занятий по изучению стрелкового оружия и популяризации стрелковых видов спорта.

Итогом обсуждения стала резолюция, в которой перечислены общие цели стрелкового сообщества: развитие норм культуры обращения с оружием, способствование формированию здорового образа жизни у населения, воспитание патриотических чувств и укрепление физической подготовки у молодого поколения россиян, развитие у них профессиональных военных навыков, необходимых для службы в армии.

ОФСОО «ФАТСР» создана решением министра обороны РФ Сергеем Шойгу в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта в РФ. Ответственным за развитие проекта назначен замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. 18 февраля 2020 года в парке «Патриот» на учредительной конференции президентом ОФСОО «ФАТСР в России» избран начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев. Планируется, что уже в мае министерство юстиции РФ официально зарегистрирует Федерацию армейской тактической стрельбы и эта дисциплина станет обязательным курсом боевой подготовки военнослужащих.