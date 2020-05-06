РИАМО - 6 мая. На фасаде 16-этажного дома в Реутове вывесили 40-метровую георгиевскую ленточку накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Силами сотрудников управляющих компаний города при содействии партии «Единая Россия» по высоте всего фасада многоквартирного дома по адресу: улица Новая, 2 разместили 40-метровую георгиевскую ленточку. Это дань памяти и уважения всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отвоевавшим свободу и независимость нашей Родины», - говорится в сообщении.

Символ Победы появится на фасадах еще нескольких зданий муниципалитета.

«Георгиевская ленточка» - ежегодная общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по инициативе информационного агентства «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за Победу!» и другими.

Из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, будут проведены в новых форматах. Часть событий состоится в режиме онлайн.

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