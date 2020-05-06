РИАМО - 6 мая. Порядка 16 тысяч квадратных метров тепломагистралей протестируют в Москве перед осенне-зимнем сезоном, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что с 6 мая в столице начнут поэтапно отключать отопление. Затем коммунальщики приступят к подготовке к предстоящему отопительному сезону.

«Предстоит освоить достаточно большой объем работы. Порядка 140 квартальных, районных тепловых станций на территории кварталов, районов, то есть всю систему генерации. Это примерно порядка 16 тысяч километров тепломагистралей, которые надо протестировать и при необходимости провести ремонт», - подчеркнул Бирюков.

Он подчеркнул, что в столице запланированы достаточно большие объемы работ по ремонту тепломагистралей. Также это касается системы водоснабжения.

«Необходимо отметить, что в этом году мы горячую воду будем отключать только после 1 июня. Значительно позже, чем предыдущие годы почти на месяц. Но, вместе с тем, до 1 сентября город подготовим к работе в осенне-зимний период. Силы для этого есть, средства для этого есть. Графики отработаны», - отметил Бирюков.