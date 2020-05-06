РИАМО - 6 мая. По данным на 1 мая, 749 жителей Подмосковье обращались за помощью в больницы после укусов клещей, сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

Ежегодно сезон укусов клещей в Подмосковье начинается во второй декаде апреля и заканчивается в конце октября – начале ноября. В этом году из-за малоснежной зимы укусы клещей стали регистрироваться с первых чисел марта.

«На территории Московской области зарегистрировано 749 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 265 среди детей. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 807 обращений, в том числе 246 среди детей», - говорится в сообщении.

Этой весной против клещевого энцефалита привили 877 человек, в том числе 322 ребннка.

Результаты лабораторных исследований 200 клещей, свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 10% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Подмосковье от клещей обработали уже территорию площадью 19,36 гектара.

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